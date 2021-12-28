В Баку с исторических зданий снимают рекламные вывески

В Баку демонтированы рекламные вывески и бытовая техника, которые портят внешний вид зданий, находящихся под охраной государства.

В Баку демонтированы рекламные вывески и бытовая техника, которые портят внешний вид зданий, находящихся под охраной государства.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

Служба регулярно осуществляет меры, направленные на охрану памятников истории и культуры, предотвращение размещения на этих объектах рекламы и бытовой техники, поскольку это не соответствует художественно-эстетическим характеристикам и наносит ущерб первозданному облику зданий, фасадов.

В рамках пилотного проекта, реализуемого в целях устранения последствий многолетнего незаконного вмешательства в историко-архитектурные памятники, расположенные в городе Баку, по 12 адресам были демонтированы рекламные вывески и бытовая техника, портящие облик особо охраняемых исторических зданий.

Демонтаж был проведен Управлением рекламы города Баку Государственного рекламного агентства на основании обращения Бакинского регионального управления Государственной службы.

"Такая работа будет проводиться и впредь. Госслужба продолжит продуктивное сотрудничество с гражданами, представителями научных кругов, различными юридическими лицами, в том числе государственными органами по соответствующим вопросам", - отмечается в сообщении ведомства.