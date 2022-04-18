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В Баку стартовал проект «Чистый памятник»

В Баку стартовал проект «Чистый памятник» По случаю Международного дня памятников и исторических мест в Баку стартовал новый проект под названием Təmiz heykəl ("Чистый памятник"), реализуемый Министерством культуры совместно с ООО Bakı Abadlıq Xidməti ("Бакинская служба благоустройства") и Фондом
Kультурная политика
18 апреля 2022 г. 12:50
В Баку стартовал проект «Чистый памятник»

По случаю Международного дня памятников и исторических мест в Баку стартовал новый проект под названием Təmiz heykəl ("Чистый памятник"), реализуемый Министерством культуры совместно с ООО Bakı Abadlıq Xidməti ("Бакинская служба благоустройства") и Фондом молодежи Азербайджана при участии специалистов в данной области.

Как сообщает Report, цель проекта – поддержание в хорошем состоянии памятников, бюстов и барельефов гениальных личностей Азербайджана, а также глубокое уважение к нашему национально-культурному наследию и историческому прошлому.

В рамках проекта предусмотрен регулярный контроль за эстетическим видом памятников, бюстов, барельефов, установленных в столице Азербайджана, их очистка от загрязнения, вызванного природным и человеческим фактором.

Проект начался с очистки памятника Хуршидбану Натаван.

В рамках проекта «Чистый памятник» предусмотрены очистка памятников и бюстов видных деятелей литературы, культуры и искусства Азербайджана - Хуршидбану Натаван (пересечение улиц Мамед Эмина Расулзаде и Азиза Алиева, перед кинотеатром «Азербайджан»), Мирзе Алекперу Сабиру (улица Истиглалият, сад Сабира), Мирзы Фатали Ахундзаде ( Ахундовский сад), Микаила Мушфига (проспект Иншаатчылар), Мехди Гусейнзаде (пересечение Тбилисского проспекта и улицы Бакиханова), Насими (пересечение улиц Низами и Самеда Вургуна), Фикрета Амирова (улица Узеира Гаджибейли), Бюльбюля (пересечение улиц Бюльбюля и Низами), Ниязи (улица Ниязи), Гаджи Зейналабдину Тагиева (Сабаильский район, станция метро «Ичеришехер»), Юсифа Мамедалиева (улица Истиглалият), Самеда Вургуна (улица Пушкина), памятников Деде Горгуду (Наримановский район, парк Деде Горгуд) и «Истиглал» (ул. Истиглалият), а также памятников Александру Пушкину (ул.Пушкина) и Вольфгангу Амадею Моцарту (проспект Иншаатчылар, сад Моцарта).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda heykəllər yuyulur

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