В Баку пройдет премьера спектакля "Сталин"

В Азербайджанском Государственном Академическом Русском драматическом театре им. С.Вургуна 15 марта состоится премьера спектакля "Сталин" по пьесе писателя Эльчина, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра.

"Сюжет этой интригующей истории о человеке, который имел "множество масок и лиц", не так уж и прост. В нём много неожиданных поворотов, интриг, заговоров, детективных инсинуаций, непредвиденных поражений заговорщиков и…ностальгии. Ностальгии по любви! Что любовницу вождя всех народов Ольгу Александровскую (Марина Литвиненко) привело в Кремль? В кабинет к самому Иосифу Виссарионовичу? Это пытаются понять, переосмыслить и использовать в собственных интересах куратор безопасности (Олег Амирбеков) и его сообщники, замыслившие нечто невероятное! Но, что? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль", - говорится в сообщении.

Режиссёр спектакля – постановщик Кирилл Заборихин, художник-постановщик Татьяна Мельникова и композитор Андрей Шошкин.

Вместе с ними, актёры театра – Мария Дубовицкая, Заур Терегулов, Заур Искендеров, Рустам Керимов, Джохар Абдуллаев, Ольга Арсентьева, Фарид Бахрамов, Турал Керимов, Майя Воробжанская, Мурад Исмайлов, Самира Рустамова, Эмиль Атрашкевич и Ягуб Зейналов.

Постановка осуществляется в рамках государственного заказа министерства культуры Азербайджана.