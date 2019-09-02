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В Баку пройдет международный фестиваль современного искусства

В Баку пройдет международный фестиваль современного искусства

В Баку пройдет международный фестиваль современного искусства "Девичья Башня. Быть Женщиной" (“MAIDEN TOWER. To Be a Woman").

Как сообщает Report, мероприятие, организатором которого является представительство Евросоюза в Азербайджане, пройдет с 18 по 25 сентября в Баку и регионах Азербайджана.

Отмечается, что фестиваль  посвящен роли женщин в жизни общества и приурочен к 100-летию предоставления азербайджанским женщинам избирательного права. 

В программу фестиваля включены множество выставок, социально-культурных мероприятий, дискуссионные панели, вечер визуальной поэзии и мастер-классы. 

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