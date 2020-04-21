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В Баку пройдет 4-й фестиваль толерантности IMAGINE

В Баку пройдет 4-й фестиваль толерантности IMAGINE

Делегация Европейского союза (ЕС) в Азербайджане анонсировала проведение 4-го издания фестиваля европейской толерантности IMAGINE.  

Как сообщает Report со ссылкой на дипмисиию, начало фестиваля запланировано на 7 мая. 

"В этом году, в разгар глобальной пандемии, фестиваль приносит надежду и размышления людям, обсуждающим вопросы терпимости, разнообразия и мультикультурализма",-говорится в сообщении.

Впервые подобный фестиваль был организован в 2017 году. В рамках фестиваля Евротолерантности за минувшие годы были организованы музыкальные выступления, мастер-классы, театральные выставки, показы фильмов, дебаты и дискуссии со всемирно известными режиссерами и музыкантами.

"Оставайтесь с нами, не пропустите! Так как это будет еще одно историческое событие !",- отметили в посольстве. 

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