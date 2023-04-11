В Баку проводится замена информационных досок на памятниках

Информационные доски на некоторых памятниках в Баку будут заменены на новые.

Информационные доски на некоторых памятниках в Баку будут заменены на новые.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры.

Было отмечено, что Госслужба проводит мониторинг с целью усиления охраны исторических и архитектурных памятников, расположенных в Баку, и предотвращения незаконного воздействия на них. В то же время ведется мониторинг информационных досок, установленных на исторических и культурных памятниках в столице.

Выявлены факты нарушения техники установки информационных досок на некоторых историко-культурных памятниках и неточности содержащейся в них информации, а также установлено, что охрана некоторых памятников не была обеспечена должным образом. С учетом этого принимаются меры по анализу и уточнению информации на досках, внесению и обновлению дополнительной информации, а также предпринимаются шаги по усилению охраны памятников.

В Государственной службе отметили, что снятие информационных досок с памятников не лишает их статуса объекта культурного наследия. После устранения недочетов информационные доски будут установлены обратно.