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    В Баку проводится кинофестиваль "Вкус итальянских фильмов"

    Показ фильмов бесплатный, вход свободный

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ С 27 ноября в Баку начался кинофестиваль "Вкус итальянских фильмов".

    Как сообщили Report в посольстве Италии в Азербайджане, мероприятие проходит в рамках Недели итальянской кухни в мире.

    В рамках фестиваля будут представлены знаменитые итальянские фильмы, удостоенные различных международных премий.

    Все фильмы продемонстрируют в течение 4 дней в зале Cineclub в центре Landmark III Hotel и Biznes (улица Низами 90A).

    Показ фильмов бесплатный, вход свободный.

    Отметим, что Неделя итальянской кухни в мире ежегодно проводится в различных странах при поддержке министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии и преследует цель агитации и пропаганды культуры страны. 

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