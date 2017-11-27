В Баку проводится кинофестиваль "Вкус итальянских фильмов"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ С 27 ноября в Баку начался кинофестиваль "Вкус итальянских фильмов".

Как сообщили Report в посольстве Италии в Азербайджане, мероприятие проходит в рамках Недели итальянской кухни в мире.

В рамках фестиваля будут представлены знаменитые итальянские фильмы, удостоенные различных международных премий.

Все фильмы продемонстрируют в течение 4 дней в зале Cineclub в центре Landmark III Hotel и Biznes (улица Низами 90A).

Показ фильмов бесплатный, вход свободный.

Отметим, что Неделя итальянской кухни в мире ежегодно проводится в различных странах при поддержке министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии и преследует цель агитации и пропаганды культуры страны.