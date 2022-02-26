О нас
Аудио новости

В Баку простились с выдающимся ханенде Алибабой Мамедовым

В Баку простились с выдающимся ханенде Алибабой Мамедовым В Баку простились с народным артистом Азербайджана Алибабой Мамедовым.
Kультурная политика
26 февраля 2022 г. 14:14
В Баку простились с выдающимся ханенде Алибабой Мамедовым

В Баку простились с народным артистом Азербайджана Алибабой Мамедовым.

Как сообщает Report, покойный был предан земле на первой Аллее почетного захоронения.

В церемонии похорон приняли участие члены семьи покойного, близкие, товарищи по творчеству, а также министр культуры Анар Керимов и представители общественности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева прислали на церемонию похорон венок.

Известный азербайджанский ханенде (исполнитель мугама), композитор и педагог, народный артист Азербайджана Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском селе Маштага. В его становлении как мастера ханенде особую роль сыграла своеобразная атмосфера мугама Баку и абшеронских сел.

Музыкальное образование А.Мамедов получил в 1953-1958 годы в Государственной музыкальной школе в классе ханенде Сеида Шушинского. С 1945 года работал солистом Азербайджанской государственной филармонии, в 1978-1988 годы был солистом объединения "Азконцерт".

Он является автором более 100 песен и теснифов, которые вошли в репертуар различных ханенде.

Государство высоко оценивало заслуги исполнителя. Он был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджанской ССР (18 мая 1963 года), народного артиста Азербайджанской ССР (17 мая 1989 года), награжден орденом "Шохрат" (4 февраля 2000 года), международной премией "Золотой чинар" (10 мая 2009 года), орденом "Истиглал" (3 февраля 2010 года), орденом "Шараф" (4 февраля 2020 года).

Ханенде Алибаба Мамедов скончался 25 февраля в возрасте 92 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоXalq artisti Əlibaba Məmmədov dəfn olunub

Экслюзивные новости

Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
25 февраля 2022 г. 13:45
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
25 февраля 2022 г. 10:51
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
24 февраля 2022 г. 15:44
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
24 февраля 2022 г. 11:58
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
23 февраля 2022 г. 18:57
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
23 февраля 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi