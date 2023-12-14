В Баку простились с народным артистом Рамизом Меликом

Рамиз Мелик похоронен на ll Аллее почетного захоронения

В Баку похоронен скончавшийся сегодня в возрасте 80 лет народный артист Азербайджана Рамиз Мелик.

Как сообщает Report, он был предан земле на ll Аллее почетного захоронения.

13:40

Завершилась церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рамизом Меликом.

Как сообщает Report, Рамиз Мелик будет похоронен на ll Аллее почетного захоронения.

В церемонии, прошедшей в мечети Гейдара, принимали участие деятели культуры и искусства, члены семьи, родственники и представители общественности.

Р. Мелик скончался сегодня в возрасте 80 лет.