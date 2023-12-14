В Баку простились с народным артистом Рамизом Меликом

В Баку похоронен скончавшийся сегодня в возрасте 80 лет народный артист Азербайджана Рамиз Мелик.
Как сообщает Report, он был предан земле на ll Аллее почетного захоронения.
13:40
Завершилась церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рамизом Меликом.
Как сообщает Report, Рамиз Мелик будет похоронен на ll Аллее почетного захоронения.
В церемонии, прошедшей в мечети Гейдара, принимали участие деятели культуры и искусства, члены семьи, родственники и представители общественности.
Р. Мелик скончался сегодня в возрасте 80 лет.