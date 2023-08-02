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В Баку простились с кинорежиссером Джамилем Фараджовым 

В Баку простились с кинорежиссером Джамилем Фараджовым  В Баку на кладбище ”Волчьи ворота" состоялись похороны скончавшегося накануне секретаря Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, кинорежиссера Джамиля Фараджова.
Kультурная политика
2 августа 2023 г. 13:16
В Баку простились с кинорежиссером Джамилем Фараджовым 

В Баку на кладбище ”Волчьи ворота" состоялись похороны скончавшегося накануне секретаря Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, кинорежиссера Джамиля Фараджова.

Как сообщает Report, на похоронах и ранее на церемонии прощания в мечети Тезе-пир присутствовали деятели искусства, члены семьи, друзья и близкие покойного.

Заслуженный деятель искусств Джамиль Алигулу оглы Фараджов родился 13 февраля 1946 года в Баку. Окончил Азербайджанский институт нефти и химии, режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1970 года работал режиссером на киностудии "Азербайджанфильм".

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