В Баку простились с кинорежиссером Джамилем Фараджовым

В Баку на кладбище ”Волчьи ворота" состоялись похороны скончавшегося накануне секретаря Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, кинорежиссера Джамиля Фараджова.

В Баку на кладбище ”Волчьи ворота" состоялись похороны скончавшегося накануне секретаря Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, кинорежиссера Джамиля Фараджова.

Как сообщает Report, на похоронах и ранее на церемонии прощания в мечети Тезе-пир присутствовали деятели искусства, члены семьи, друзья и близкие покойного.

Заслуженный деятель искусств Джамиль Алигулу оглы Фараджов родился 13 февраля 1946 года в Баку. Окончил Азербайджанский институт нефти и химии, режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1970 года работал режиссером на киностудии "Азербайджанфильм".