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В Баку прошло открытие XVII Международного джазового фестиваля

В Баку прошло открытие XVII Международного джазового фестиваля 15 ноября в Азербайджанской дипломатической академии прошло открытие XVII Международного джазового фестиваля.
Kультурная политика
16 ноября 2022 г. 14:11
В Баку прошло открытие XVII Международного джазового фестиваля

15 ноября в Азербайджанской дипломатической академии прошло открытие XVII Международного джазового фестиваля.

Как сообщает Report, на открытии перед гостями выступили ректор АДА профессор Хафиз Пашаев, министр культуры Азербайджана Анар Керимов, художественный руководитель фестиваля Раин Султанов.

Фестиваль открылся выступлением обладателя премии "Грэмми" швейцарского исполнителя Грегори Марет.

Открытие фестиваля завершилось блестящей программой бразильской дивы Элоизы Лоуренсо. Яркое, зажигающее исполнение не оставило слушателей равнодушными.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 17-ci Jazz Festivalının açılışı olub

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