В Баку прошло мероприятие, посвященное японской культуре

В Баку состоялось мероприятие, посвященное японской культуре.

В Баку состоялось мероприятие, посвященное японской культуре.

Как передает Report, в мероприятии участвовали представители посольства Японии в Азербайджане, исполнительной власти Хатаинского района и другие гости.

Выступивший на мероприятии посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада отметил, что за прошедшие 30 лет отношения между двумя странами активно развивались.

В ходе мероприятия был исполнен традиционный японский танец льва "Сисимаи".

Исполнители танца надевают костюм льва и подражают его движениям под фестивальную музыку.