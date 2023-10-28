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В Баку прошло мероприятие, посвященное японской культуре

В Баку прошло мероприятие, посвященное японской культуре В Баку состоялось мероприятие, посвященное японской культуре.
Kультурная политика
28 октября 2023 г. 16:38
В Баку прошло мероприятие, посвященное японской культуре

В Баку состоялось мероприятие, посвященное японской культуре.

Как передает Report, в мероприятии участвовали представители посольства Японии в Азербайджане, исполнительной власти Хатаинского района и другие гости.

Выступивший на мероприятии посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада отметил, что за прошедшие 30 лет отношения между двумя странами активно развивались.

В ходе мероприятия был исполнен традиционный японский танец льва "Сисимаи".

Исполнители танца надевают костюм льва и подражают его движениям под фестивальную музыку.

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Версия на английском языке Event dedicated to Japanese culture held in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Yaponiya mədəniyyətinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

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