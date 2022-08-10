В Баку прошли мероприятия по случаю Дня Абая

По случаю празднования 177-летия великого казахского поэта и просветителя в Баку состоялась памятная акция с участием представителей творческой интеллигенции, абаеведов и писателей Азербайджана.

По случаю празднования 177-летия великого казахского поэта и просветителя в Баку состоялась памятная акция с участием представителей творческой интеллигенции, абаеведов и писателей Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана, мероприятие прошла на улице Абая Кунанбаева в Баку, названного в честь поэта.

В начале мероприятия участники возложили цветы к мемориальной доске Абая, с уважением почтив его память.

В своем приветствии посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, поздравив гостей с Днем Абая, отметил, что его бесценное творческое наследие является духовным богатством казахского народа, имеющим непреходящее значение для будущих поколений. Он рассказал о содержании нравственной формулы Абая "Адам бол!", его призывах к гуманности, трудолюбию и просвещению. Было отмечено, что лучшие из его учеников впоследствии создали партию "Алаш" и Алашскую автономию, которая боролась за права казахского населения на землю, самоуправление, сохранение языка, национальной культуры и традиций.

Дипломат выразил благодарность абаеведам за их многолетнюю работу по переводу произведений Абая на азербайджанский язык, уважение и любовь к его наследию, которое представляет ценность для всего тюркского мира и мировой литературы.

Акция была продолжена презентацией книги "Величие Абая или попытка создания портрета мыслителя в XXI веке" известного азербайджанского историка, публициста и теолога, исследующего проблемы геополитики, религии, литературы и искусства Теймура Атаева. Презентация книги прошла в казахской юрте, установленной на Приморском бульваре Баку в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Мероприятие завершилось исполнением знаменитых песен и музыкальных произведений на стихи и музыку Абая. Гости также смогли продегустировать традиционные блюда казахской кухни, посмотреть видеоролики о современном развитии, культурных и туристических достопримечательностях Казахстана.