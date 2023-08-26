О нас

В Баку прошла выставка классических автомобилей

В Баку прошла выставка классических автомобилей В Баку прошла выставка классических автомобилей, организованная Автомобильной федерацией Азербайджана и компанией Zhara Events.
Kультурная политика
26 августа 2023 г. 21:21
В Баку прошла выставка классических автомобилей

В Баку прошла выставка классических автомобилей, организованная Автомобильной федерацией Азербайджана и компанией Zhara Events.

Как передает Report, на выставке, организованной перед Центром Гейдара Алиева, были представлены классические автомобили, зарегистрированные для парада, который состоится 27 августа, а также некоторые транспортные средства, вошедшие в число экспонатов автомобильной выставки, представленных в Центре Гейдара Алиева. Всего на выставке было представлено более 140 автомобилей.

На выставке также был представлен уникальный автомобиль. Как известно, редко удается устанавливать на автомобили различные декоративные композиции и создавать различные образцы искусства. Впервые в Азербайджане на автомобиле Газ-М21 "Волга" создана декоративная композиция, состоящая из растительных элементов на автомобиле. Она считается одной из уникальных декоративно-прикладных художественных композиций, установленных на автомобиле.

На выставке были представлены ретро-автомобили, выпущенные до 1983 года. Самым старым автомобилем был автомобиль Ford Model A 1931 года выпуска.

Отметим, что 27 августа парад классических автомобилей стартует перед Центром Гейдара Алиева и пройдет более 50 км до центра отдыха Sea Breeze.

В центре отдыха Sea Breeze будет организована выставка классических автомобилей. Зрителям также будет представлен концерт с участием известных исполнителей.

Развлекательная программа включает в себя вручение подарков в различных номинациях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda klassik avtomobillərin sərgisi keçirilib

Самое важное

Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 19:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии День города Лачын на берегу реки Хакари
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии "День города Лачын" на берегу реки Хакари
26 августа 2023 г. 18:04
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
26 августа 2023 г. 16:23
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
26 августа 2023 г. 16:13
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
26 августа 2023 г. 16:04
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
26 августа 2023 г. 15:39
Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией
Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией
26 августа 2023 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах День города Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах "День города Лачын"
26 августа 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi