В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась встреча, посвященная 85-летию советского и российского актёра театра и кино Василия Ланового, передает Report со ссылкой на РИКЦ.

В ходе мероприятия студентка Бакинского государственного университета Анора Нусратова рассказала о жизни и творчестве выдающегося артиста.

Далее был показан художественный фильм "Офицеры", главную роль в котором сыграл В.Лановой.