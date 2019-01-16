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    В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась встреча, посвященная 85-летию советского и российского актёра театра и кино Василия Ланового, передает Report со ссылкой на РИКЦ.

    В ходе мероприятия студентка Бакинского государственного университета Анора Нусратова рассказала о жизни и творчестве выдающегося артиста. 

    Далее был показан художественный фильм "Офицеры", главную роль в котором сыграл В.Лановой.

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