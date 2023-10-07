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В Баку прошла церемония открытия международного фестиваля Nine Senses Fest

В Баку прошла церемония открытия международного фестиваля Nine Senses Fest 6 октября в Баку состоялась грандиозная церемония открытия международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest.
Kультурная политика
7 октября 2023 г. 11:50
В Баку прошла церемония открытия международного фестиваля Nine Senses Fest

6 октября в Баку состоялась грандиозная церемония открытия международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest.

Как сообщает Report, церемония открытия прошла на территории спортивного клуба The Club Port Baku, одной из партнерских площадок фестиваля.

Событие такого масштаба в области саморазвития и здоровья проводится в Азербайджане впервые.

Фестиваль проходит при поддержке Лейлы Алиевой, вице-президента фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses.

На фестивале принимают участие лучшие специалисты, хедлайнеры направлений, руководители духовных школ и течений из разных стран мира.

На церемонии открытия с приветственной речью выступила академический директор центра творчества и саморазвития Nine Senses и со-организатор Международного фестиваля Nine Senses Fest, Наталья Жукова.

В своем выступлении она отметила важность проведения фестиваля для развития и популяризации здорового образа жизни в нашей стране.

"Мы подготовили этот фестиваль за две недели — и это невероятно! Команда проделала огромную работу по созданию такого масштабного проекта за столь короткий срок. Отмечу, что ритм фестиваля в последующие два дня будет только нарастать. Мы начали с расслабленных утренних практик – цигун и техники дыхания, продолжим выступлениями наших хедлайнеров – Имрам Крийя, Нандан Гаутама, Анны Владимировой.

В воскресенье мы запланировали бизнес-панель в Sea Breeze Event Hall и насыщенную программу в Nine Senses. Вечерние концерты, тематическая ярмарка, танцевальные импровизации – все это обогатит участников фестиваля новым опытом и незабываемыми впечатлениями. Лейла ханум, будучи основателем Nine Senses, поддержала наш проект, который, как мы рассчитываем, станет ежегодным. Наша основная цель - собрать профессионалов, работающих в трех направлениях : тело, дух, разум. Мастеров, готовых делиться своим опытом практик и осознанного отношения к жизни", - отметила Н. Жукова.

Фестиваль позволит участникам познакомиться практически со всеми актуальными мировыми трендами гармоничного развития человека: различные школы йоги – крийя, хатха, аштанга – виньяса, нидра, artistic yoga – все они будут представлены на фестивале.

А также - медитативные практики, телесно-ориентированные практики, танцевальная терапия, саунд-хилинг, стрейчинг и гимнастика, цигун, терапевтические групповые занятия, коучинг разных направлений, различные виды арт - терапии и многое, многое другое.

Фестиваль Nine Senses Fest, организованный в партнерстве с образовательной платформой ANSA, продлится до 8 октября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Nine Senses Fest” beynəlxalq festivalının açılış mərasimi olub
Версия на английском языке ФотоBaku hosts opening ceremony of int'l festival Nine Senses Fest

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