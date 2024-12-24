В Баку прошла презентация ковра "Нахчыван-100"

В Баку состоялась презентация ковра "Нахчыван-100", приуроченная к 100-летию Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

В Баку состоялась презентация ковра "Нахчыван-100", приуроченная к 100-летию Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица, создатели ковра, а также представители общественности.

Заместитель полномочного представителя президента Азербайджанской Республики в НАР Самир Сеидахмедли в своем выступлении отметил значительные успехи региона: "Сегодняшние достижения Нахчывана - результат дальновидной политики президента Ильхама Алиева. Мы несем ответственность за сохранение богатой культуры и истории Нахчывана".

Было отмечено, что ковер был соткан за 80 дней, в нем 497 250 узлов.

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли сообщил, что ковер подарен президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения и будет храниться в Музее ковра.

Мероприятие завершилось концертной программой Нахчыванской государственной филармонии.

Фото: Вугар Ханларов