В Баку прошла фотовыставка, посвященная Дню Победы

В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) организована фотовыставка и проведена образовательная акция "Диктант Победы", посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Report со ссылкой на РИКЦ.

В экспозицию выставки вошли рисунки и фотографии фронтовых художников и фотографов. Отметим, что фотографии были предоставлены Московским Государственным историческим музеем.

Затем участники диктанта - школьники, студенты, преподаватели, дипломаты - приступили к выполнению предложенных заданий.

Отметим, что "Диктант Победы" проходит в России и в более чем 20 странах мира при поддержке Россотрудничества.