В Баку прошел вечер греческой музыки

В Баку прошел вечер греческой музыки Рембетика.

В Баку прошел вечер греческой музыки Рембетика.

Как передает Report, состоялись выступления Макиса Стамулиса (вокал и бузука), Элени Назару (вокал и баглама), Аргириса Николау (вокал и гитара).

Выступление было организовано посольством Греции в Баку. На мероприятии также участвовал посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос.

Поприветствовав участников вечера, посол отметил, что Рембетика уведет слушателей в очень необычный и интересный мир музыки.

Рембетика - это стиль городской авторской песни, возникшей в Анатолии во второй половине 19 века. Он стал популярен в Греции после того, как был первоначально запрещен в 1920-х годах.