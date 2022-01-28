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В Баку прошел вечер греческой музыки

В Баку прошел вечер греческой музыки В Баку прошел вечер греческой музыки Рембетика.
Kультурная политика
28 января 2022 г. 19:59
В Баку прошел вечер греческой музыки

В Баку прошел вечер греческой музыки Рембетика.

Как передает Report, состоялись выступления Макиса Стамулиса (вокал и бузука), Элени Назару (вокал и баглама), Аргириса Николау (вокал и гитара).

Выступление было организовано посольством Греции в Баку. На мероприятии также участвовал посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос.

Поприветствовав участников вечера, посол отметил, что Рембетика уведет слушателей в очень необычный и интересный мир музыки.

Рембетика - это стиль городской авторской песни, возникшей в Анатолии во второй половине 19 века. Он стал популярен в Греции после того, как был первоначально запрещен в 1920-х годах.

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