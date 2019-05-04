В Баку прошел концерт пианистки Евы Паблоцки в честь Дня Конституции Польши

В Баку состоялся концерт, посвященный Дню Конституции Польши.

Как сообщает Report, открывший мероприятие посол Польши в Азербайджане Марек Цалка рассказал об истории восстановления независимости этой страны в 1918 году, отметив, что на сегодняшний день Польша характеризуется как успешная демократия и развивающаяся экономика.

Далее польская пианистка Эва Поблоцка представителя зрителям ряд музыкальных композиций знаменитого польского композитора Фредерика Шопена.

Отметим, что Эва Поблоцка - польская пианистка, дочь оперной певицы Зофьи Янукович-Поблоцкой. Начала учиться игре на фортепиано в пятилетнем возрасте, дает концерты с 12 лет. Окончила Музыкальную академию в Гданьске, ученица Збигнева Сливинского и Ежи Суликовского.