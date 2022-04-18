В Баку прошел форум, посвященный Международному дню памятников и исторических мест

18 апреля в Международном центре мугама прошел форум, посвященный Международному дню памятников и исторических мест.

18 апреля в Международном центре мугама прошел форум, посвященный Международному дню памятников и исторических мест.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Госслужбой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия и Азербайджанским национальным комитетом ICOMOS.

В форуме приняли участие начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли, вице-президент İCOMOS Зейнаб Гюль Унал, председатель Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде и культурологи.

Начальник Госслужбы Азад Джафарли в своем выступлении рассказал о важности празднования этого дня: "Вчера мы вместе с вице-президентом İCOMOS Зейнаб Гюль Унал посетили город Агдам, увидели разрушения, произошедшие в результате оккупации, но в то же время стали свидетелями новой реальности, созидательных работ нашего государства".

Вице-президент İCOMOS Зейнаб Гюль Унал подробно рассказала о деятельности представляемой ею структуры: "Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (İCOMOS) - это организация, работающая в области охраны культурного наследия, восстановления исторических памятников, а также является консультативной структурой ЮНЕСКО по вопросам материально-культурного наследия". Она поприветствовала создание Азербайджанского национального комитета İCOMOS, пожелала организации успехов в работе.

Председатель Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде рассказал об особенностях находящихся в стране памятников. Он отметил, что процесс восстановления на освобожденных территориях требует длительного времени: "Армяне разрушили такой город, как Агдам. Перед нами стоят очень важные задачи. Нам необходимы время, люди и средства".

Затем форум продолжил свою работу панельными дискуссиями на темы "İCOMOS и материально-культурное наследие Азербайджана мирового значения", "Опыт восстановления и консервации памятников в Азербайджане" и "Защита культурного наследия при чрезвычайных ситуациях".