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В Баку прошел фестиваль "Культура Западного Азербайджана"  

В Баку прошел фестиваль "Культура Западного Азербайджана"   В Баку состоялся фестиваль "Культура Западного Азербайджана", организованный при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана, Общины Западного Азербайджана, Общественного объединения "Ирели", Международного центра мугама, Азербайджанского университет
Kультурная политика
16 октября 2024 г. 20:59
В Баку прошел фестиваль Культура Западного Азербайджана  

В Баку состоялся фестиваль "Культура Западного Азербайджана", организованный при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана, Общины Западного Азербайджана, Общественного объединения "Ирели", Международного центра мугама, Азербайджанского университета языков и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Как сообщает Report, на фестивале были представлены исторические фотографии и художественные композиции, связанные с Западным Азербайджаном, а также различные образцы кулинарии.

Председатель Общественного объединения "Ирели" Шахин Рахманлы рассказал о главной цели проведения фестиваля: "Наша задача - познакомить молодежь с историей, культурой и географией Западного Азербайджана, правильно и подробно донести азербайджанские реалии, поддержать молодежь, проявляющую инициативу в этом направлении".

Другие официальные лица, выступившие на мероприятии, также отметили активность молодежи, представителям которой были вручены различные награды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Qərbi Azərbaycan mədəniyyəti” festivalı keçirilib

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