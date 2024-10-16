В Баку прошел фестиваль "Культура Западного Азербайджана"

В Баку состоялся фестиваль "Культура Западного Азербайджана", организованный при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана, Общины Западного Азербайджана, Общественного объединения "Ирели", Международного центра мугама, Азербайджанского университет

В Баку состоялся фестиваль "Культура Западного Азербайджана", организованный при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана, Общины Западного Азербайджана, Общественного объединения "Ирели", Международного центра мугама, Азербайджанского университета языков и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Как сообщает Report, на фестивале были представлены исторические фотографии и художественные композиции, связанные с Западным Азербайджаном, а также различные образцы кулинарии.

Председатель Общественного объединения "Ирели" Шахин Рахманлы рассказал о главной цели проведения фестиваля: "Наша задача - познакомить молодежь с историей, культурой и географией Западного Азербайджана, правильно и подробно донести азербайджанские реалии, поддержать молодежь, проявляющую инициативу в этом направлении".

Другие официальные лица, выступившие на мероприятии, также отметили активность молодежи, представителям которой были вручены различные награды.