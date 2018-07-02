В Баку прошел фестиваль Корейской кухни

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся фестиваль Корейской кухни. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Республики Корея в Азербайджане.

Четверо поваров прибыли из Кореи, чтобы представить корейские традиционные блюда, такие как Galbijjim, Dakgalbiand Kimchi. Кроме того, во время мероприятия был продемонстрирован корейский традиционный алкогольный ликер Makgeolli.

На мероприятии присутствовали представители общественности, а также официальные лица правительства.

Открывший мероприятие посол Республики Кореи Ким Чанг-гю выразил уверенность, что визит корейских шеф-поваров и проведение Фестиваля будет способствовать развитию культурных отношений между странами.