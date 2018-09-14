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    В Баку прошел фестиваль индонезийской культуры

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Баку  продолжаются Дни культуры Индонезии. Как сообщает Report, 13 сентября во Дворце имени Гейдара Алиева  состоялся фестиваль индонезийской культуры, на котором жители и гости столицы смогли ознакомится с традиционной музыкой, танцами, модой этой страны.

    Так, индонезийской группой "Tubaba Pakem" зрителям  были продемонстрирован традиционный танец с острова Суматра Sembah Sigeh, исторически исполнявшийся перед королями и особо почетными гостями, а сегодня чаще всего его танцуют на индонезийских свадьбах или других важных мероприятиях. Танцевальная группа индонезийского центра Азербайджанского университета языков исполнила традиционный ритуальный танец плодородия Cecer Qandrunq, традиционный танец с острова Явы Rampak Kindanq, танец Inqqanq. 

    Также в ходе фестиваля культуры индонезийская певица Амелия Онг исполнила джазовые композиции, состоялся показ мод, на котором модели продемонстрировали национальные костюмы с традиционной росписью на ткани "батик". 

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