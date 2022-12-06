В Баку прошел эстрадно-джазовый концерт по случаю 100-летия выдающегося композитора

По случаю 100-летия со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста Азербайджана Рауфа Гаджиева во Дворце Гейдара Алиева состоялся эстрадно-джазовый концерт "Bu həyat qədər".

По случаю 100-летия со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста Азербайджана Рауфа Гаджиева во Дворце Гейдара Алиева состоялся эстрадно-джазовый концерт "Bu həyat qədər".

Как сообщает Report, в юбилейном мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, народные артисты и представители общественности.

На концерте выступили Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева, Государственный ансамбль "Гая", эстрадно-симфонический оркестр Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, а также известные народные артисты, молодые исполнители.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея народного артиста Рауфа Гаджиева.