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    В Баку пройдут Неделя французской гастрономии и Дни франкофонии

    Советник посольства: Мы рады знать, что в Азербайджане французский язык продолжает развиваться

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Весной в Баку пройдут Неделя французской гастрономии и Дни франкофонии.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам советник по культуре посольства Франции в Азербайджане Йохан Шитерер.

    По его словам, Неделя французской гастрономии запланирована на первую половину марта, Дни франкофонии стартуют в Баку с 3 апреля.

    В рамках традиционных Дней франкофонии планируется проведение ряда мероприятий, в том числе "Недели кино" франкоговорящих стран.

    По словам советника, целью мероприятия является популяризация французского языка и культуры. "Мы рады знать, что в Азербайджане французский язык продолжает развиваться",- отметил он.

    Отметим, Дни франкофонии ежегодно проводятся в Баку весной. Франкофония объединяет людей, говорящих на французском языке. С 1970 года действует и организация с аналогичным названием, которая занимается сотрудничеством франкоязычных стран мира.

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