Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку пройдут мероприятия в рамках Недели итальянского языка (L'italiano e la creativita), отмечаемого по всему мирy.

Как сообщили в посольстве Италии в Азербайджане, 17 октября в Азербайджанском Университете Языков пройдет мероприятие, посвященное истории итальянского дизайна и моды.

Кроме того, 21, 22 и 23 октября в школе №132-134 и в офисном центре "Landmark" будут организованы выставка детских картин, посвященных Италии, а также показ итальянских фильмов.

3 и 4 ноября же состоится показ моды, презентация итальянского вина и продуктов.