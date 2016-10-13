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    В Баку пройдут мероприятия в рамках Недели итальянского языка

    Состоится показ моды, выставка детских рисунков, презентация фильмов и продуктов

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку пройдут мероприятия в рамках Недели итальянского языка (L'italiano e la creativita), отмечаемого по всему мирy.

    Как сообщили в посольстве Италии в Азербайджане, 17 октября в Азербайджанском Университете Языков пройдет мероприятие, посвященное истории итальянского дизайна и моды.

    Кроме того, 21, 22 и 23 октября в школе №132-134 и в офисном центре "Landmark" будут организованы выставка детских картин, посвященных Италии, а также показ итальянских фильмов.

    3 и 4 ноября же состоится показ моды, презентация итальянского вина и продуктов.

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