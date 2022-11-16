О нас

В Баку пройдут гастроли Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

В Баку пройдут гастроли Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои Гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана пройдут в Баку 16-17 ноября. Выступления состоятся на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
Kультурная политика
16 ноября 2022 г. 10:48
В Баку пройдут гастроли Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

Гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана пройдут в Баку 16-17 ноября. Выступления состоятся на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Об этом передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Так, 16 ноября будет показан балет "Хумо" узбекского композитора Анвара Эргашева, а 17 ноября зрителям будет представлена опера "Риголетто" итальянского композитора Джузеппе Верди.

Премьера балета "Хумо" прошла на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в 2005 году. За музыку к спектаклю в 2007-м автор был удостоен звания лауреата Государственной премии I степени.

В гастролях примут участие ведущие солисты Большого театра Узбекистана, народные артисты и лауреаты международных конкурсов вокалистов и артистов балета. В состав гастрольной группы войдут симфонический оркестр, солисты, артисты хора и балетная труппа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi