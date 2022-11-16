В Баку пройдут гастроли Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

Гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана пройдут в Баку 16-17 ноября. Выступления состоятся на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана пройдут в Баку 16-17 ноября. Выступления состоятся на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Об этом передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Так, 16 ноября будет показан балет "Хумо" узбекского композитора Анвара Эргашева, а 17 ноября зрителям будет представлена опера "Риголетто" итальянского композитора Джузеппе Верди.

Премьера балета "Хумо" прошла на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в 2005 году. За музыку к спектаклю в 2007-м автор был удостоен звания лауреата Государственной премии I степени.

В гастролях примут участие ведущие солисты Большого театра Узбекистана, народные артисты и лауреаты международных конкурсов вокалистов и артистов балета. В состав гастрольной группы войдут симфонический оркестр, солисты, артисты хора и балетная труппа.