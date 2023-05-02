В Баку пройдут Дни Москвы

С 3 по 5 мая в Баку пройдут Дни Москвы.

С 3 по 5 мая в Баку пройдут Дни Москвы.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра, в программу войдут выставки, концерты, творческие встречи и другие культурные мероприятия.

В Азербайджанском университете языков состоится творческая встреча с руководителем театра "Школа современной пьесы", режиссером театра и кино, актером Дмитрием Астраханом.

В Центре Гейдара Алиева пройдет выставка Русского географического общества "Баку в объективе первых путешественников", а также с концертом выступят арт-группы "Хор Турецкого" и "SOPRANO".

В Международном центре мугама будет организован шахматный турнир к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева при участии советского и российского шахматиста Анатолия Карпова.

Встреча молодежи с руководителем московского Дома соотечественника Дмитрием Кожаевым пройдет в Российском информационно-культурном центре.

В рамках культурной программы в Азербайджанском государственном русском драматическом театре им. Самеда Вургуна состоится показ спектакля "В лунном сиянии" театра "Школа современной пьесы".

На третий день мероприятия запланированы конференция "Москва-Баку: диалог двух столиц", творческие встречи с российским писателем Юрием Поляковым и народной артисткой РФ Еленой Санаевой.