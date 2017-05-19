В Баку пройдут Дни культуры Турции

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ 20-21 мая в Баку пройдут Дни культуры и туризма Турции.

Как сообщает Report, в рамках проходящих в Баку IV Игр исламской солидарности по инициативе министерства культуры и туризма Азербайджана в Баку проводятся Дни культуры исламских стран.

Для участия в Днях культуры из Турции в Азербайджан прибудут около 100 деятелей культуры.

Мероприятия будут проходить два дня в парке Сабира с 11:00 до 00:00. Посетителям будут даны концерты в 15:00, 16:00, 19:00, 20:00 и 21:00.

В Днях культуры примут участие турецкий Государственный ансамбль народных танцев, а также такие прославленные исполнители как Волкан Гёзюбойук, Мельтем Сейфельоглу, Йылдыз Чам Оздемир, знаменитый турецкий тенор Эмрах Созер и сопрано Аслы Кыйыджы.