Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Баку пройдут Дни культуры Дагестана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Дагестан, дни культуры пройдут во Дворце имени Гейдара Алиева 12-13 мая по инициативе главы республики Рамазана Абдулатипова.

В связи с этим сегодня в Махачкале состоялась генеральная репетиция большого концерта, который пройдет в рамках Дней культуры Дагестана в Азербайджане.

Концертная программа включает в себя выступления ведущих дагестанских артистов и коллективов. В частности, выступление барабанщиков, хореографические номера в исполнении солистов ансамбля "Лезгинка", детского ансамбля "Хасавюрт", вокальные номера в исполнении народного артиста РФ Заура Тутова, заслуженного артиста РФ Тагира Курачева и многих других. Солисты Дагестанского театра оперы и балета представят фрагмент из балета Мурада Кажлаева "Горянка". Также участие принимают артисты всех ведущих театров Дагестана.

В рамках праздничных мероприятий в Баку также пройдет фотовыставка и выставка декоративно-прикладного искусства, традиционных ремесел и народных художественных промыслов Дагестана.