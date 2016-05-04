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    В Баку пройдут Дни культуры Дагестана

    Дни культуры пройдут во Дворце имени Гейдара Алиева по инициативе главы республики Рамазана Абдулатипова

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Баку пройдут Дни культуры Дагестана.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Дагестан, дни культуры пройдут во Дворце имени Гейдара Алиева 12-13 мая по инициативе главы республики Рамазана Абдулатипова.

    В связи с этим сегодня в Махачкале состоялась генеральная репетиция большого концерта, который пройдет в рамках Дней культуры Дагестана в Азербайджане.

    Концертная программа включает в себя выступления ведущих дагестанских артистов и коллективов. В частности, выступление барабанщиков, хореографические номера в исполнении солистов ансамбля "Лезгинка", детского ансамбля "Хасавюрт", вокальные номера в исполнении народного артиста РФ Заура Тутова, заслуженного артиста РФ Тагира Курачева и многих других. Солисты Дагестанского театра оперы и балета представят фрагмент из балета Мурада Кажлаева "Горянка". Также участие принимают артисты всех ведущих театров Дагестана.

    В рамках праздничных мероприятий в Баку также пройдет фотовыставка и выставка декоративно-прикладного искусства, традиционных ремесел и народных художественных промыслов Дагестана. 

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