В Баку пройдет концерт польской классической музыки

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Польши в Азербайджане и художественное сообщество Piano Classic организуют 12 ноября в Баку концерт классической музыки.

Как сообщили Report в посольстве Польши, концерт состоится в рамках Дней польской музыки в честь 11 ноября - Дня Независимости Польской республики. Концерт пройдет в Театре песни им. Рашида Бейбутова.

На концерте в исполнении пианиста Мариан Собула прозвучат произведения таких известных польских композиторов, как Фредерик Шопен, Игнаций Ян Падеревский, Ян Белетскин.

Вход на концерт бесплатный.