В Баку пройдет выставка "Золотой человек", посвященная культурному наследию Казахстана - ФОТО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Национальный музей истории Азербайджана совместно с Нацмузеем Казахстана 22 мая открывает выставку "Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства", посвященной истории казахского народа, передает Report со ссылкой на TengriNews.

Отметим, что цель выставки, реализуемой в рамках международного выставочного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира" - ознакомление азербайджанцев с культурным наследием Великого степного пояса Евразии раннего железа.

Главным экспонатом выставки является "Золотой человек", найденный в 1969 году в кургане Иссык в 50 километрах восточнее Алматы археологической экспедицией под руководством известного казахстанского археолога Кемаля Акишева. Все украшения костюма и головного убора вождя лежали непотревоженными в той последовательности, в которой они были нашиты на одежду. Сегодня "Золотой человек" известен всему миру и является символом Казахстана.

Маршрут выставочного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира" включает Японию, Корею, Китай, Австрию, Францию, а также Россию и Соединенные штаты Америки.

Выставка "Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства" в Баку продлится до 1 июля.