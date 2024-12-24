В Баку пройдет выставка уникальных документов в честь 80-летия Победы в ВОВ

В Баку пройдет выставка архивных документов, собранных уральскими историками в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Баку пройдет выставка архивных документов, собранных уральскими историками в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Свердловской области, данный вопрос обсуждался сегодня на встрече губернатора области Евгения Куйвашева с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым.

"Уральские историки и архивисты подготовили выставку уникальных документов о вкладе Азербайджанской ССР в достижение Победы в Великой Отечественной войне. <...> Эта выставка - часть проекта "Историческая память народов России и Азербайджана", посвященного 80-летию Победы. Планируем организовать экспозицию на одной из площадок, которые будут рекомендованы азербайджанской стороной в Баку", - приводятся слова Куйвашева.

Рахман Мустафаев поддержал предложение Евгения Куйвашева, отметив важность сохранения исторической памяти.