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В Баку пройдет выставка уникальных документов в честь 80-летия Победы в ВОВ

В Баку пройдет выставка уникальных документов в честь 80-летия Победы в ВОВ В Баку пройдет выставка архивных документов, собранных уральскими историками в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Kультурная политика
24 декабря 2024 г. 14:53
В Баку пройдет выставка уникальных документов в честь 80-летия Победы в ВОВ

В Баку пройдет выставка архивных документов, собранных уральскими историками в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Свердловской области, данный вопрос обсуждался сегодня на встрече губернатора области Евгения Куйвашева с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым.

"Уральские историки и архивисты подготовили выставку уникальных документов о вкладе Азербайджанской ССР в достижение Победы в Великой Отечественной войне. <...> Эта выставка - часть проекта "Историческая память народов России и Азербайджана", посвященного 80-летию Победы. Планируем организовать экспозицию на одной из площадок, которые будут рекомендованы азербайджанской стороной в Баку", - приводятся слова Куйвашева.

Рахман Мустафаев поддержал предложение Евгения Куйвашева, отметив важность сохранения исторической памяти.

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