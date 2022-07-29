В Баку пройдет выставка художника Юлиуса Страуме о периоде его творчества на Кавказе

В октябре в Баку пройдет выставка латвийского латвийский художник по текстилю Юлиуса Страуме.

В октябре в Баку пройдет выставка латвийского художника по текстилю Юлиуса Страуме, который долгое время жил и творил на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Латвии в Азербайджане.

Юлиус Страуме жил на Кавказе, в том числе и в Азербайджане, в начале прошлого века около 16 лет. Он преподавал уроки прикладного искусства в Шуше. Там он и делал зарисовки узоров карабахских ковров и изучал все тонкости ковроткачества и специфику орнаментов, характерных для ковров из этого региона Азербайджана. Эти орнаменты сохранились в его каталогах.

В посольстве также сообщили, что сегодня в городе Гулбене (Латвия) начинается 5-й Международный фестиваль искусств Two Julys, в которой принимает участие временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша. Посольство Латвии оказало поддержку выставке текстиля и живописи заслуженной художницы Латвии Инны Костиной в музее культуры в Гулбене, на которой, в том числе, представлены азербайджанские платки- келагаи из ее личной коллекции.

В конференции, которая проходит в рамках фестиваля, принимает участие и представитель Национального музея ковров Азербайджана Фираназ Мусаева.