В Баку пройдет выставка кукол грузинских художников

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Галерее искусств Музейного центра министерства культуры и туризма Азербайджана пройдет выставка кукол грузинских художников под названием "Под крылом Ангела". Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Музейного центра.

Экспозиция будет приурочена к новогодним праздникам и откроется для посетителей 15 декабря.

Участниками выставки со стороны Грузии станут 32 автора художественных кукол – Асмат Сагиридзе, группа "Бульон", Денис Гоноболин, Элене Цитланадзе, Марина Кенчуашвили, Нана Каулашвили, Фисо Заридзе, марионетки – Бачана Халваши, Темо Джавахи, Ирма Каадзе, Нана Окруашвили, Нино (Нуца) Хидашели, малая скульптура – Алекс Бердышев, Александр Асатиани, Амиран Куправа, Гела Бабунашвили, Кахи Эрадзе, Кети Дзидзигури, Мариам Швелидзе, сувенирные куклы и игрушки – группа "АРТМАН", Валентина Иорданишвили, Ирма Арчвадзе, Манана Абзианидзе, Манана Мондодаури, Манана Кипиани, Нана Бейтришвили, Тата Бакрадзе, Тамар Бурдули, сувениры – Александр Гоци, Ира Лавриненко, группа "LTHandmade", Софи Эцадашвили и Нана Окруашвили.

Также в рамках выставки "Под крылом Ангела" будут представлены куклы, созданные грузинским художником Бачана Халваши для спектакля "Лейли и Меджнун" Бакинского театра марионеток, руководителем которой является Тарлан Горчу.

Представленные в экспозиции работы относятся к различным жанрам кукольного искусства: художественные куклы, малая скульптура, марионетки и сувенирные куклы.