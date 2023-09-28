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В Баку пройдет вечер, посвященный жизненному пути философа-теолога Гейдара Джемаля

В Баку пройдет вечер, посвященный жизненному пути философа-теолога Гейдара Джемаля В Баку пройдет вечер, посвященный жизненному пути философу-теологу Гейдару Джемалю.
Kультурная политика
28 сентября 2023 г. 09:49
В Баку пройдет вечер, посвященный жизненному пути философа-теолога Гейдара Джемаля

В Баку пройдет вечер, посвященный жизненному пути философа-теолога Гейдара Джемаля.

Как передает Report, мероприятие пройдет 6-7 октября в Международном центре мугама с участием российского политолога, журналиста и общественного деятеля Максима Шевченко.

"Напомню, что это будет вечер, посвященный памяти Гейдара Джамаля, великого сына азербайджанского и русского народов, великого философа и поэта наших дней, которого мне довелось очень близко знать. Кроме этого, поговорим с вами, о чем захотите. Вы сможете задать свои вопросы и, как всегда, получите на них прямые ответы", - сказал Шевченко.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda filosof-ilahiyyatçı Heydər Camalın həyatına həsr olunmuş gecə keçiriləcək

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