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    В Баку пройдет "Вечер испанской музыки и поэзии"

    Студенты АУЯ и БМА представят отрывки из лучших произведений испанских авторов

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет "Вечер испанской музыки и поэзии".

    Как сообщили Report в посольстве Испании в Азербайджане, мероприятие пройдет 14 октября в Государственном музыкальном театре имени Рашида Бейбудова.

    Студенты Азербайджанского университета языков и Бакинской музыкальной академии представят отрывки из лучших произведений испанских авторов.

    Отметим, что мероприятие будет организовано посольством Испании и литературным проектом "Сёз" министерства культуры и туризма Азербайджана. 

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