Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет "Вечер испанской музыки и поэзии".

Как сообщили Report в посольстве Испании в Азербайджане, мероприятие пройдет 14 октября в Государственном музыкальном театре имени Рашида Бейбудова.

Студенты Азербайджанского университета языков и Бакинской музыкальной академии представят отрывки из лучших произведений испанских авторов.

Отметим, что мероприятие будет организовано посольством Испании и литературным проектом "Сёз" министерства культуры и туризма Азербайджана.