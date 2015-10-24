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    Фестиваль Европейских фильмов пройдет в Баку

    Шестой фестиваль Европейских фильмов пройдет с 29 октября по 6 ноября

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Шестой фестиваль Европейских фильмов пройдет в Баку с 29 октября по 6 ноября. Как сообщает Report, в ходе мероприятия, организованного представительством Евросоюза в Азербайджане и аккредитованными в стране посольствами стран ЕС, будет продемонстрированы фильмы известных режиссеров из Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании. 

    Также 5 ноября в рамках фестиваля зрителям будет представлен и азербайджанский фильм - психологическая драма "Убийца". 

    Вход на фильмы, демонстрируемые в рамках фестиваля, свободный.

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