Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Шестой фестиваль Европейских фильмов пройдет в Баку с 29 октября по 6 ноября. Как сообщает Report, в ходе мероприятия, организованного представительством Евросоюза в Азербайджане и аккредитованными в стране посольствами стран ЕС, будет продемонстрированы фильмы известных режиссеров из Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании.

Также 5 ноября в рамках фестиваля зрителям будет представлен и азербайджанский фильм - психологическая драма "Убийца".

Вход на фильмы, демонстрируемые в рамках фестиваля, свободный.