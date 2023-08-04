В Баку пройдет ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов

По случаю дня азербайджанского кино в сети кинотеатров “CinemaPlus” состоится ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов.

По случаю дня азербайджанского кино в сети кинотеатров “CinemaPlus” состоится ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов.

Как сообщает Report, об этом, выступая на посвященном этому вечере, заявил председатель наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде

Он поздравил всех, кто работает в сфере кино и пригласил на просмотр:"Приглашаю наших зрителей посмотреть классические азербайджанские фильмы. Я уверен, что этот кинофестиваль пройдет с аншлагом”.

Член Европейской киноакадемии, народный артист Азербайджанской Республики, лауреат Государственной премии Азербайджана Вагиф Мустафаев сказал, что азербайджанский зритель не может жить без кино: “Мы благодарны Министерству культуры и CinemaPlus за реализацию такого проекта“.

"Министерство культуры в настоящее время уделяет большое внимание киноиндустрии. Все это показывает, что азербайджанское кино живет и будет жить дальше”, - подчеркнул народный артист.

Гостям вечера была продемонстрирована лента "Похищение жениха".

В мероприятии приняли участие народные артисты Азербайджанской республики Расим Балаев, Вагиф Мустафаев, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев, заслуженная артистка Азербайджанской Республики Земфира Садыхова и другие деятели искусств, кинорежиссеры, известные актеры, любители кино.

В связи с профессиональным праздником работников кино - днем азербайджанского кино и 125-летием национального кинематографа, 100-летием киностудии “Азербайджанфильм” в сети премиум-кинотеатров CinemaPlus совместно с Министерством культуры Азербайджана, Агентством кино Азербайджана и киностудией “Азербайджанфильм" с 3 по 10 августа будет организован ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов.

Запланирован показ следующих фильмов:

"Arşın mal alan"

Режиссеры: Рза Тахмасиб и Николай Лещенко.

1945 год. Киностудия "Баку".

"Bəxtiyar"

Режиссер: Лятиф Сафаров.

1955 год. Киностудия "Баку".

"O olmasın, bu olsun"

Режиссер: Гусейн Сейидзаде.

1956 год. Киностудия "Баку".

"Ögey ana"

Режиссер: Габиб Исмайлов.

1958 год. Киностудия "Баку".

"Uzaq sahillərdə"

Режиссер: Тофиг Тагизаде.

1958 год. Киностудия Баку.

"Əhməd haradadır?"

Режиссер: Адиль Искендеров.

1963 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Sehrli xalat"

Режиссер: Алисаттар Атакишиев.

1964 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Bir cənub şəhərində"

Режиссер: Эльдар Гулиев.

1969 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Bizim Cəbiş müəllim"

Режиссер: Гасан Сейидбейли.

1969 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Şərikli çörək"

Режиссер: Шамиль Махмудбеков.

1969 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Axırıncı aşırım"

Режиссер: Кямиль Рустамбеков.

1971 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Gün keçdi"

Режиссер: Ариф Бабаев.

1971 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Nəsimi"

Режиссер: Гасан Сейидбейли.

1973 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Əzablı yollar"

Режиссер: Тофик Имсмайлов.

1982 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Evlənmək istəyirəm"

Режиссер: Джахангир Мехтиев.

1983 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Bəyin oğurlanması"

Режиссеры: Джейхун Мирзоев и Вагиф Мустафаев.

1985 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Cin mikrorayonda"

Режиссер: Октай Миркасимов.

1985 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Atları yəhərləyin"

Режиссеры: Абдул Махмудов, Гасан Турабов.

1985 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Süd dişinin ağrısı"

Режиссер: Гусейн Мехтиев.

1987 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Yaramaz"

Режиссер: Вагиф Мустафаев.

1988 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

Ölsəm... bağışla"

Режиссер: Расим Оджагов.

1989 год. Киностудия "Азербайджанфильм".