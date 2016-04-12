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    В Баку пройдет польская выставка "Самаритяне села Маркова"

    Выставка продлится c 20 по 22 апреля

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ При поддержке посольства Польши в Азербайджане в Баку пройдет выставка "Самаритяне села Маркова".

    Как сообщили Report в посольстве Польши в Азербайджане, выставка откроется 20 апреля в Международном Центре Мугама в Баку.

    Выставка посвящена семье Ульма, защитившая евреев и расстрелянная из-за этого немцами. Так, 13 декабря 1942 года немцы, угрожая смертью жителям села Маркова, заставили их выдать евреев. Несмотря на эти трагические моменты, девять польских семей продолжали скрывать у себя евреев. Среди них была и семья Ульма.

    На открытии выставки выступит посол Польши в Азербайджане Марек Цалка, приглашенные гости. После этого состоится концерт.

    Выставка продлится до 22 апреля.

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