В Баку пройдет польская выставка "Самаритяне села Маркова"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ При поддержке посольства Польши в Азербайджане в Баку пройдет выставка "Самаритяне села Маркова".

Как сообщили Report в посольстве Польши в Азербайджане, выставка откроется 20 апреля в Международном Центре Мугама в Баку.

Выставка посвящена семье Ульма, защитившая евреев и расстрелянная из-за этого немцами. Так, 13 декабря 1942 года немцы, угрожая смертью жителям села Маркова, заставили их выдать евреев. Несмотря на эти трагические моменты, девять польских семей продолжали скрывать у себя евреев. Среди них была и семья Ульма.

На открытии выставки выступит посол Польши в Азербайджане Марек Цалка, приглашенные гости. После этого состоится концерт.

Выставка продлится до 22 апреля.