О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку пройдет показ мод с участием людей с ограниченными возможностями

В Баку пройдет показ мод с участием людей с ограниченными возможностями Мероприятие организовано посольствами Германии и Франции в Азербайджане и приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями
Kультурная политика
2 декабря 2021 г. 13:59
В Баку пройдет показ мод с участием людей с ограниченными возможностями

В Баку состоится показ мод с участием моделей с ограниченными возможностями.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольствами Германии и Франции и приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями.

В ходе показа будут продемонстрированы 30 комплектов одежды для людей с ограниченными возможностями, также будут проведены обсуждения с различными экспертами.

По словам посла Франции в Азербайджане Закари Гросса, посольство сразу же согласилось присоединиться к данному проекту, поскольку мода является важной частью жизни Франции, кроме того страна активно участвует в программах для помощи людям с ограниченными возможностями.

По словам З. Гросса, показ мод позволит изменить отношение к таким людям и добиться более инклюзивного будущего.

Посол Франции отметил важность открытия новых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, создания им равных условий для поездок в транспорте, получения образования и других областях.

"Но самое главное, нужно изменить наш взгляд на них, чтобы они не чувствовали себя другими", - добавил он.

Как отметил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, сегодня в cтранах ЕС уделяют большое внимание инклюзивному направлению.

По его словам, в повседневной жизни потребности людей с ограниченными возможностями часто не учитываются: в инвалидной коляске достаточно сложно спуститься в метро, не все светофоры адаптированы для слабовидящих людей, однако необходимо менять ситуацию в лучшую сторону и переходить в более инклюзивное будущее.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda sağlamlıq imkanları məhdud insanlar üçün geyim dəstləri nümayiş olunacaq
Версия на английском языке ФотоBaku to host fashion show involving models with disabilities

Экслюзивные новости

Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
30 ноября 2021 г. 11:31
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
29 ноября 2021 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi