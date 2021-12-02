В Баку пройдет показ мод с участием людей с ограниченными возможностями

Мероприятие организовано посольствами Германии и Франции в Азербайджане и приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями

В Баку состоится показ мод с участием моделей с ограниченными возможностями.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольствами Германии и Франции и приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями.

В ходе показа будут продемонстрированы 30 комплектов одежды для людей с ограниченными возможностями, также будут проведены обсуждения с различными экспертами.

По словам посла Франции в Азербайджане Закари Гросса, посольство сразу же согласилось присоединиться к данному проекту, поскольку мода является важной частью жизни Франции, кроме того страна активно участвует в программах для помощи людям с ограниченными возможностями.

По словам З. Гросса, показ мод позволит изменить отношение к таким людям и добиться более инклюзивного будущего.

Посол Франции отметил важность открытия новых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, создания им равных условий для поездок в транспорте, получения образования и других областях.

"Но самое главное, нужно изменить наш взгляд на них, чтобы они не чувствовали себя другими", - добавил он.

Как отметил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, сегодня в cтранах ЕС уделяют большое внимание инклюзивному направлению.

По его словам, в повседневной жизни потребности людей с ограниченными возможностями часто не учитываются: в инвалидной коляске достаточно сложно спуститься в метро, не все светофоры адаптированы для слабовидящих людей, однако необходимо менять ситуацию в лучшую сторону и переходить в более инклюзивное будущее.

