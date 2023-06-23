В Баку пройдет первый кулинарный фестиваль “Вкус Европы”

Представительство Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане в партнерстве с посольствами государств-членов ЕС организует первый Европейский кулинарный фестиваль “Вкус Европы” в Баку.

Представительство Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане в партнерстве с посольствами стран ЕС организует в Баку первый Европейский кулинарный фестиваль “Вкус Европы”.

Как передает Report, мероприятие пройдет 24 июня с 17:00 до 21:00 на открытом воздухе у Дворца водных видов спорта.

Фестиваль призван продемонстрировать жителям Баку европейскую кухню.

Посольства Болгарии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Польши и Румынии познакомят посетителей с национальными блюдами своих стран.

В ходе мероприятия будет представлена изданная представительством ЕС книга "Вкусы Европы", которая представляет собой сборник традиционных рецептов из 27 стран-членов ЕС с переводом на азербайджанский язык. Книга также доступна в электронном формате на официальном сайте представительства ЕС.

"Еда занимает важное место в культуре Азербайджана и стран Европейского союза. Как и в Европе, здесь особенно ценится совместная трапеза. Мы приглашаем вас отведать блюда европейской кухни, открыть для себя кулинарные традиции, которыми можно поделиться с близкими", - сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко по случаю проведения фестиваля.