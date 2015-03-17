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    ​В Баку пройдет очередная индийская выставка

    Выставка продлится с 27 марта по 12 апреля

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ С 27 марта по 12 апреля в Баку пройдет очередная индийская выставка. Как сообщает Report, выставка пройдет в торговом центре "Амай", недалеко от станции метро Хатаи.

    На выставке будут демонстрироваться шарфы из натурального шелка, мебель, пряности, бижутерия, натуральные камни, платья, сувениры, ковры, сумки, хна и др.

    Во время выставки для детей будет организован парк для игр, показаны индийские танцы и исполнены индийские мелодии. 

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