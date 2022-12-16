В Баку пройдет неделя турецкого кино

В Баку при совместной организации министерства культуры Азербайджана, министерства культуры и туризма Турции и Института Юнуса Эмре в Баку пройдет Неделя турецкого кинематографа.

В Баку при совместной организации министерства культуры Азербайджана, министерства культуры и туризма Турции и Института Юнуса Эмре в Баку пройдет Неделя турецкого кинематографа.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Показ фильмов состоится в период с 17 по 21 декабря в кинотеатре Низами. Запланирован показ 7 новых турецких фильмов, мастер-класс для молодых азербайджанских киноманов с участием известного турецкого кинорежиссера Семиха Капланоглу.

В связи с этим, Азербайджан посетит делегация из известных кинематографистов Турции и представителей Министерства культуры и туризма, в том числе творческие коллективы вышеупомянутых фильмов.

Вход на кинопоказы и мастер-класс свободный.