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В Баку пройдет неделя турецкого кино

В Баку пройдет неделя турецкого кино В Баку при совместной организации министерства культуры Азербайджана, министерства культуры и туризма Турции и Института Юнуса Эмре в Баку пройдет Неделя турецкого кинематографа.
Kультурная политика
16 декабря 2022 г. 16:36
В Баку пройдет неделя турецкого кино

В Баку при совместной организации министерства культуры Азербайджана, министерства культуры и туризма Турции и Института Юнуса Эмре в Баку пройдет Неделя турецкого кинематографа.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Показ фильмов состоится в период с 17 по 21 декабря в кинотеатре Низами. Запланирован показ 7 новых турецких фильмов, мастер-класс для молодых азербайджанских киноманов с участием известного турецкого кинорежиссера Семиха Капланоглу.

В связи с этим, Азербайджан посетит делегация из известных кинематографистов Турции и представителей Министерства культуры и туризма, в том числе творческие коллективы вышеупомянутых фильмов.

Вход на кинопоказы и мастер-класс свободный.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türk Filmləri Həftəsi keçiriləcək

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