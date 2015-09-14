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    В Баку пройдет Неделя мексиканской кухни

    Мексиканский шеф-повар Анхель Васкез представит меню, состоящее из блюд этой национальной кухни

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 16-18 сентября в Баку пройдет Неделя мексиканской кухни. 

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, мероприятие будет проведено в Азербайджане впервые в рамках празднования Дня независимости Мексики. Мексиканский шеф-повар Анхель Васкез представит меню, состоящее из блюд этой национальной кухни.

    Шеф-повар Анхель Васкез родом из мексиканского штата Пуэбла, ранее работал в ряде городов мира. 

    Отметим, что мексиканская кухня в 2010 году была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 

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