Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 16-18 сентября в Баку пройдет Неделя мексиканской кухни.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, мероприятие будет проведено в Азербайджане впервые в рамках празднования Дня независимости Мексики. Мексиканский шеф-повар Анхель Васкез представит меню, состоящее из блюд этой национальной кухни.

Шеф-повар Анхель Васкез родом из мексиканского штата Пуэбла, ранее работал в ряде городов мира.

Отметим, что мексиканская кухня в 2010 году была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.