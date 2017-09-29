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    В Баку пройдет "Неделя итальянского языка"

    В рамках мероприятия будут организованы концерты, мастер-классы, показ фильмов
    © Report

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет "Неделя итальянского языка", организованного в рамках одноименной глобальной акции.

    Как сообщили Report в посольстве Италии в Азербайджане, мероприятие пройдет с 16 по 23 октября.

    В рамках мероприятия будут организованы концерты, мастер-классы, показ фильмов.

    Специальным гостем мероприятия станет итальянский сценарист Франческо Бруни.

    Отметим, что "Неделя итальянского языка" организовывается при поддержке МИД Италии ежегодно с 2001 года.

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