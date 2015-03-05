Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ С 8 по 12 марта в Баку пройдет Неделя французской гастрономии и Дни франкофонии. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

В рамках Недели французской кухни все желающие смогут продегустировать вина, сыры и блюда французской кухни, а также приобрести их со скидкой в ряде французских ресторанов и кафе Баку.

Кроме того, во Французском институте пройдет показ нескольких фильмов, посвященных культуре и гастрономии Франции. Так, 11 марта будет продемонстрирован полнометражный анимационный фильм для детей "Рататуй".

12 марта во Французском институте состоится конференция, посвященная винам этой страны, на которой все желающие также смогут их продегустировать.

Отметим, Дни франкофонии ежегодно проводятся в Баку весной. Франкофония объединяет людей, говорящих на французском языке. С 1970 года действует и организация с аналогичным названием, которая занимается сотрудничеством франкоязычных стран мира.