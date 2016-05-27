​В Баку пройдет международный фестиваль долмы

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоится международный фестиваль долмы. Об этом сообщили Report в Центре азербайджанской национальной кулинарии.

Проведение фестиваля долмы запланировано в июле и сейчас ведутся подготовительные работы, заявили в Центре. Наряду с представителями тюркоязычных стран, в международном фестивале примут участие гости из различных стран мира.

Международный фестиваль долмы пройдет при организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, Центра национальной кулинарии, Ассоциации азербайджанской национальной кулинарии и Исполнительной власти Абшеронского района.