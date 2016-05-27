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    ​В Баку пройдет международный фестиваль долмы

    Проведение фестиваля запланировано в июле

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоится международный фестиваль долмы. Об этом сообщили Report в Центре азербайджанской национальной кулинарии.

    Проведение фестиваля долмы запланировано в июле и сейчас ведутся подготовительные работы, заявили в Центре. Наряду с представителями тюркоязычных стран, в международном фестивале примут участие гости из различных стран мира.

    Международный фестиваль долмы пройдет при организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, Центра национальной кулинарии, Ассоциации азербайджанской национальной кулинарии и Исполнительной власти Абшеронского района. 

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